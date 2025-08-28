به گزارش ایلنا به نقل از النشره، روزنامه عبری معاریو نوشت که شماری از صهیونیست‌ها مقابل منزل «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تظاهراتی بر پا کرده و خواستار پایان فوری جنگ در غزه شدند.

بر اساس این گزارش، معترضان صهیونیست در جریان تجمع خود در مقابل منزل نتانیاهو شعاری همچون «ما نمی‌رویم تا تمامی (نظامیان صهیونیست) از غزه خارج شوند» سر دادند. از سوی دیگر، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد، تجمع اعتراض‌آمیزی در مقابل مقر اقامت نخست‌وزیر این رژیم در شهر قدس اشغالی با هدف مطالبه توقف فوری جنگ و بازگرداندن زندانیان صهیونیست برپا شده است.

