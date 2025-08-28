ونس:
دیدن اختلاف با زلنسکی برای مردم آمریکا مفید بود
معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت که خوب است آمریکاییها اختلاف او و رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید را ببینند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک «. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت که خوب است آمریکاییها اختلاف او و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید را ببینند.
ونس گفت: «آیا دوست دارم شاهد یک رسوایی عمومی در دفتر بیضی شکل باشم؟ نه لزوما. خوب است که مردم آمریکا شکاف با زلنسکی را ببینند».
ونس افزود: «وقتی جو بایدن در قدرت بود، زلنسکی به واشنگتن میآمد و با میلیاردها دلار بدون هیچ هدف واقعی، هیچ دیپلماسی واقعی یا هیچ درک واقعی از آنچه قرار است با آن میلیاردها دلار بخریم، آنجا را ترک میکرد».
وی ادامه داد: «(اوکراین) مانند یک گودال پول عجیب بود، جایی که ما بدون هیچ برنامه واقعی برای حل آن، پول را به سمت یک مشکل پرتاب میکردیم. این موضوع همیشه واقعا من را آزار میداد».