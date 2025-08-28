رئیس پارلمان اروپا:
برای اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه باید آمادگی داشته باشیم
رئیس پارلمان اروپا تاکید کرد که با این حال اتحادیه اروپا باید واقع بین بوده و برای اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه آمادگی داشته باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه رای نیوز، «روبرتا متسولا»، رئیس پارلمان اروپا در اظهاراتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به پایان جنگ در اوکراین تاکید کرد که با این حال اتحادیه اروپا باید واقع بین بوده و برای اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه آمادگی داشته باشد.
متسولا با بیان اینکه پارلمان اروپا درباره حمایت از کییف کاملا متحد است، گفت: امنیت اوکراین، امنیت اروپا نیز محسوب میشود.
وی همچنین نشست اخیر میان رهبران اروپایی، ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین و دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا را که در تاریخ ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد) برگزار شد، مثبت ارزیابی کرد و حمایت نمایندگان اتحادیه اروپا از سران دو کشور را نشانهای امیدوارکننده دانست.
رئیس پارلمان اروپا در ادامه با اشاره به خطر کاهش نقش اروپا در تحولات جهانی هشدار داد: «اگر تغییر نکنیم، در معرض خطر بیاهمیت شدن قرار میگیریم».
وی همچنین با بیان اینکه اروپا نباید صرفا نظارهگر باشد بلکه باید در تحولات جهانی نقش رهبری ایفا کند، خاطرنشان کرد: باید شجاعت تصمیمگیری مشترک و منسجم را داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم که بدون اتحاد، چیزی نداریم.
به گزارش شبکه رای نیوز، اتحادیه اروپا در هفته جاری موضوع حمایت نظامی از اوکراین از جمله تضمینهای امنیتی و استفاده از درآمدهای حاصل از داراییهای مسدود شده روسیه را بررسی خواهد کرد و بسته نوزدهم تحریمها علیه روسیه نیز در دستور کار این اتحادیه قرار دارد.
در همین ارتباط اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا نیز پیشتر اعلام کرده بود که کار بر روی بسته جدید تحریمها علیه روسیه ادامه دارد و انتظار میرود در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ تصویب شود.