تیراندازی در یک مدرسه کاتولیک در مینیاپولیس

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان‌، منابع محلی از وقوع تیراندازی در یک مدرسه کاتولیک در شهر مینیاپولیس، از شهرهای بزرگ ایالت مینه‌سوتای آمریکا خبر دادند.

به گزارش شبکه سی‌بی‌اس نیوز، چندین آمبولانس در محل حادثه در تقاطع خیابان ۵۳ و برایانت جنوبی حضور دارند. گفته می‌شود نیروهای اف‌بی‌آی، پلیس ایالتی و پلیس مینیاپولیس نیز در صحنه حاضر شده‌اند.

به گفته پلیس، در این حادثه چندین نفر زخمی شده‌اند و در حال حاضر تمرکز نیروها بر هماهنگی برای ارائه خدمات پزشکی به مجروحان است.

پلیس محلی همچنین اعلام کرده است که دیگر مهاجم مسلحی در منطقه حضور ندارد. با این حال، محل حادثه همچنان یک صحنه فعال جرم محسوب می‌شود و نیروهای پلیس و تیم‌های امدادی در حال رسیدگی به وضعیت هستند.

