سخنگوی کرملین تاکید کرد که رئیس جمهور روسیه برای سفری بی‌سابقه به چین آماده می‌شود.

به گزارش ابه نقل از روسیاالیوم، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین تصریح کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در حال آماده شدن برای سفری بی‌سابقه به چین و همچنین شرکت در مجمع اقتصادی شرق در «ولادی وستوک» است.

پسکوف امروز -چهارشنبه- به خبرنگاران گفت: «پوتین در حال حاضر به طور فعال در حال آماده شدن برای مجمع اقتصادی شرق است که در تاریخ ۴ و ۵ سپتامبر در ولادی وستوک برگزار می‌شود».

وی افزود: «پیش از آن، پوتین سفری کاملا بی‌سابقه به چین خواهد داشت و در حال حاضر مقدمات آن در حال انجام است». 

پسکوف تأکید کرد که تماس‌های روسیه و چین در بالاترین سطح، و همچنین تماس‌های بین‌المللی در حاشیه این سفر، همیشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و برای ما اولویت دارد.

 

 

 

