به گزارش ابه نقل از روسیاالیوم، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین تصریح کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در حال آماده شدن برای سفری بی‌سابقه به چین و همچنین شرکت در مجمع اقتصادی شرق در «ولادی وستوک» است.

پسکوف امروز -چهارشنبه- به خبرنگاران گفت: «پوتین در حال حاضر به طور فعال در حال آماده شدن برای مجمع اقتصادی شرق است که در تاریخ ۴ و ۵ سپتامبر در ولادی وستوک برگزار می‌شود».

وی افزود: «پیش از آن، پوتین سفری کاملا بی‌سابقه به چین خواهد داشت و در حال حاضر مقدمات آن در حال انجام است».

پسکوف تأکید کرد که تماس‌های روسیه و چین در بالاترین سطح، و همچنین تماس‌های بین‌المللی در حاشیه این سفر، همیشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و برای ما اولویت دارد.

