درگیری در اوکراین پیچیده است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین امروز -چهارشنبه- گفت که رؤسای گروه‌های مذاکره‌کننده روسیه و اوکراین در تماس دائم هستند.

پسکوف تاکید کرد که کرملین هنوز نمی‌تواند تاریخ دقیقی برای دور جدید مذاکرات بین دو طرف تعیین کند.

وی افزود که طرف روسی همچنان به حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک بحران اوکراین متعهد است.

پسکوف گفت: «موضع روسیه همچنان حمایت از حل و فصل درگیری از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک است، اما دستیابی به این امر مستلزم رویکردی مشابه از سوی اوکراین است».

وی تاکید کرد که تلاش‌های «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای تحقق بسیار مهم است و واقعا می‌تواند به حل و فصل درگیری پیچیده در اوکراین کمک کند.

پسکوف گفت که موضوع ضمانت‌های امنیتی از اهمیت بالایی در حل و فصل بحران اوکراین برخوردار است، اما بحث علنی درباره این موضوع به اثربخشی کلی آسیب می‌رساند.

انتهای پیام/