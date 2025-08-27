ادعای ارتش اسرائیل:
تخلیه غزه اجتناب ناپذیر است
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای ادعا کرد که تخلیه شهر غزه اجتناب ناپذیر است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ارتش اسرائیل امروز -چهارشنبه- در بیانیهای که آن را مهم توصیف کرد، از ساکنان شهر غزه و شمال نوار غزه خواست تا به سمت مناطق جنوبی حرکت کنند.
در این بیانیه ادعا شده است: «تخلیه شهر غزه اجتنابناپذیر است. پیش از گذار به مرحله بعدی جنگ، مناطق خالی وسیعی در جنوب نوار غزه، مانند اردوگاههای مرکزی و مواصی وجود دارد.».
در ادامه این ادعاهای واهی آمده است: «تخلیه شهر غزه اجتنابناپذیر است و بنابراین هر خانوادهای که به سمت جنوب حرکت کند، بیشترین کمکهای بشردوستانه را دریافت خواهد کرد که در حال حاضر روی آن کار میشود. ارتش کار آوردن چادرها و آمادهسازی مناطقی برای ایجاد مجتمعهای توزیع کمکهای بشردوستانه، گسترش خط لوله آب و سایر امکانات را آغاز کرده است».