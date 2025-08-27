خبرگزاری کار ایران
ادعای ارتش اسرائیل:

تخلیه غزه اجتناب ناپذیر است

تخلیه غزه اجتناب ناپذیر است
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای ادعا کرد که تخلیه شهر غزه اجتناب ناپذیر است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ارتش اسرائیل امروز -چهارشنبه- در بیانیه‌ای که آن را مهم توصیف کرد، از ساکنان شهر غزه و شمال نوار غزه خواست تا به سمت مناطق جنوبی حرکت کنند.

در این بیانیه ادعا شده است:  «تخلیه شهر غزه اجتناب‌ناپذیر است. پیش از گذار به مرحله بعدی جنگ، مناطق خالی وسیعی در جنوب نوار غزه، مانند اردوگاه‌های مرکزی و مواصی وجود دارد.».

در ادامه این ادعاهای واهی آمده است: «تخلیه شهر غزه اجتناب‌ناپذیر است و بنابراین هر خانواده‌ای که به سمت جنوب حرکت کند، بیشترین کمک‌های بشردوستانه را دریافت خواهد کرد که در حال حاضر روی آن کار می‌شود. ارتش کار آوردن چادرها و آماده‌سازی مناطقی برای ایجاد مجتمع‌های توزیع کمک‌های بشردوستانه، گسترش خط لوله آب و سایر امکانات را آغاز کرده است». 

 

