حمله به بیمارستان ناصر با تایید فرماندهان ارتش اسرائیل انجام شد

کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حمله به بیمارستان ناصر با تایید فرماندهان ارتش اسرائیل انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی درباره نتایج تحقیقات ارتش درباره هدف قرار دادن بیمارستان «ناصر» در غزه اعلام کرد که سربازان اسرائیلی این حمله را با تایید فرماندهی ارشد خود انجام دادند. 

در این گزارش آمده است که به سربازان دستور داده شد تا به مجتمع پزشکی ناصر حمله کنند.

طبق این گزارش، پس از تلاش‌های ناموفق، اجازه استفاده از تانک داده شد.

 


 

