ترامپ بیشتر از نتانیاهو برای آزادی اسرای اسرائیلی تلاش می‌کند

رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که رئیس جمهور آمریکا آمریکا برای آزادی اسرای اسرائیلی بیشتر از نخست وزیر این رژیم تلاش می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای آزادی اسرای اسرائیلی سخت‌تر از «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر این رژیم تلاش می‌کند.

لاپید تاکید کرد که تنها راه پیروزی، پایبندی به قوانین بین‌المللی است.

وی افزود: «خوب است که نتانیاهو برای کشتار خبرنگاران روزنامه‌نگاران عذرخواهی کرد».

 

 

