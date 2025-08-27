خبرگزاری کار ایران
شهروندان هندی برای مقابله با تعرفه‌های ترامپ کالاهای داخلی بخرند

نخست‌وزیر هند در راستای مقابله با تعرفه‌های آمریکا از شهروندان این کشور خواست تا محصولات تولید داخل را خریداری کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند از شهروندان این کشور خواست تا برای مقابله با تعرفه‌های اعمال شده از سوی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا محصولات تولید داخل را خریداری کنند.

مودی گفت: «از شهروندان می‌خواهم که با اجرایی شدن تعرفه‌های آمریکا، محصولات هندی را بخرند».

طبق این گزارش، هند به دلیل خرید نفت روسیه با بالاترین تعرفه‌های اعمال شده توسط ترامپ روبرو است.

 

