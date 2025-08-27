به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا قصد دارد تا پایان امسال به هر طریقی در نوار غزه به توافق برسد.

ویتکاف گفت: «ما معتقدیم که این مسئله را قطعا تا پایان امسال به هر طریقی حل خواهیم کرد».

وی مدعی شد: «جنبش حماس اکنون تمایل خود را برای دستیابی به توافق نشان می‌دهد و اسرائیلی‌ها همزمان از اختصاص ۶۰۰ میلیون دلار کمک به غزه خبر داده‌اند».

ویتکاف توضیح داد که ترامپ امروز -چهارشنبه- ریاست جلسه غزه در کاخ سفید را بر عهده خواهد داشت و این یک جلسه گسترده خواهد بود.

وی افزود که جلسه غزه در کاخ سفید طرحی بسیار جامع برای آینده غزه پس از جنگ را مورد بحث قرار خواهد داد.

