تاکید ترامپ بر لزوم اعزام نیروی نظامی به شهرهای شیکاگو و ایلینوی
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رئیس کاخ سفید بار دیگر بر لروزم اعزام نیروی نظامی به شهرهای شیکاگو و ایلینوی تاکید کرد.
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، حملات خود به مقامات شیکاگو و ایلینوی را تجدید کرد و ادعا کرد که مقامات این شهرها کنترل جرم و جنایت در شهر را از دست دادهاند.
وی بر لزوم استقرار نیروهای نظامی در این دو شهر تأکید کرد.
ترامپ گفت: «آخر هفتهای واقعاً مرگبار در شیکاگو. ۶ کشته و ۲۷ زخمی در جرایم سراسر شهر. فرماندار پارانوئید (جی. بی.) پریتزکر میگوید جرم و جنایت تحت کنترل است، در حالی که در واقع دقیقاً برعکس است.»
وی افزود: «او یک فرماندار بیکفایت است که باید از من کمک بخواهد. شهردار (براندون) جانسون هم بهتر از این نیست.»