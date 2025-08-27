خبرگزاری کار ایران
تاکید ترامپ بر لزوم اعزام نیروی نظامی به شهرهای شیکاگو و ایلینوی

تاکید ترامپ بر لزوم اعزام نیروی نظامی به شهرهای شیکاگو و ایلینوی
رئیس کاخ سفید بار دیگر بر لروزم اعزام نیروی نظامی به شهرهای شیکاگو و ایلینوی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  رئیس کاخ سفید بار دیگر بر لروزم اعزام نیروی نظامی به شهرهای شیکاگو و ایلینوی تاکید کرد. 

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، حملات خود به مقامات شیکاگو و ایلینوی را تجدید کرد و ادعا کرد که مقامات این شهرها کنترل جرم و جنایت در شهر را از دست داده‌اند.

وی بر لزوم استقرار نیروهای نظامی در این دو شهر تأکید کرد.

ترامپ ‌گفت: «آخر هفته‌ای واقعاً مرگبار در شیکاگو. ۶ کشته و ۲۷ زخمی در جرایم سراسر شهر. فرماندار پارانوئید (جی. بی.) پریتزکر می‌گوید جرم و جنایت تحت کنترل است، در حالی که در واقع دقیقاً برعکس است.»

وی افزود: «او یک فرماندار بی‌کفایت است که باید از من کمک بخواهد. شهردار (براندون) جانسون هم بهتر از این نیست.» 

 

