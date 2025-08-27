رایزنی وزرای خارجه قطر و اسپانیا

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزرای خارجه قطر و اسپانیا تلفنی درباره تحولات اوضاع در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین و تلاش‌ها برای توقف جنگ در غزه رایزنی کردند

وزارت خارجه قطر اعلام کرد که روابط دوحه و مادرید و را‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف و شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک از دیگر محورهای گفت‌وگوی طرفین بود.

