مدیران خودرو
رایزنی وزرای خارجه قطر و اسپانیا

رایزنی وزرای خارجه قطر و اسپانیا
وزرای خارجه قطر و اسپانیا تلفنی درباره تحولات اوضاع در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین و تلاش‌ها برای توقف جنگ در غزه رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزرای خارجه قطر و اسپانیا تلفنی درباره تحولات اوضاع در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین و تلاش‌ها برای توقف جنگ در غزه رایزنی کردند

دو طرف درباره تحولات اوضاع در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین رایزنی کردند.

وزارت خارجه قطر اعلام کرد که روابط دوحه و مادرید و را‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف و شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک از دیگر محورهای گفت‌وگوی طرفین بود.

