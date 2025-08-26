خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای جولانی:

بیشترین آسیب را از داعش دیدم

بیشترین آسیب را از داعش دیدم
کد خبر : 1678469
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دولت انتقالی سوریه روز یکشنبه در دیدار با یک هیئت رسانه‌ای عربی ادعا کرد که به هیچ یک از ایدئولوژی‌های ملی‌گرا و اسلامی تعلق ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه النهار کویت، «احمد الشرع» معروف به «ابومحمد الجولانی»، رئیس دولت انتقالی سوریه روز یکشنبه در دیدار با یک هیئت رسانه‌ای عربی ادعا کرد که به هیچ یک از ایدئولوژی‌های ملی‌گرا و اسلامی تعلق ندارد.

طبق این گزارش، وی مدعی شد که ایدئولوژی‌های ملی‌گرا و اسلامی در منطقه شکست خورده‌اند و  او به هیچ یک از آنها تعلق ندارد.

الجولانی در این دیدار مدعی شد که امتداد احزاب اسلامی از جمله سازمان‌های جهادی نیست و او بیشترین آسیب را از داعش دیده است، زیرا هزاران نفر از پیروان او را کشته است. 

وی همچنین تأیید کرد که او به اخوان المسلمین گرایش ندارد  و امتداد اندیشه بهار عربی نیست.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور