ادعای جولانی:
بیشترین آسیب را از داعش دیدم
رئیس دولت انتقالی سوریه روز یکشنبه در دیدار با یک هیئت رسانهای عربی ادعا کرد که به هیچ یک از ایدئولوژیهای ملیگرا و اسلامی تعلق ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه النهار کویت، «احمد الشرع» معروف به «ابومحمد الجولانی»، رئیس دولت انتقالی سوریه روز یکشنبه در دیدار با یک هیئت رسانهای عربی ادعا کرد که به هیچ یک از ایدئولوژیهای ملیگرا و اسلامی تعلق ندارد.
طبق این گزارش، وی مدعی شد که ایدئولوژیهای ملیگرا و اسلامی در منطقه شکست خوردهاند و او به هیچ یک از آنها تعلق ندارد.
الجولانی در این دیدار مدعی شد که امتداد احزاب اسلامی از جمله سازمانهای جهادی نیست و او بیشترین آسیب را از داعش دیده است، زیرا هزاران نفر از پیروان او را کشته است.
وی همچنین تأیید کرد که او به اخوان المسلمین گرایش ندارد و امتداد اندیشه بهار عربی نیست.