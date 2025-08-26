حماس تا اواسط سپتامبر برای پذیرش شروط اسرائیل فرصت دارد

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز -سه‌شنبه- مجمع تصمیم‌گیری ارشد را برای بررسی چشم‌اندازهای توافق برای پایان دادن به جنگ غزه تشکیل خواهد داد.

یکی از دستیاران نتانیاهو که نخواست نامش فاش شود، مدعی شد: «به حماس تا اواسط سپتامبر فرصت داده می‌شود تا با آتش‌بس منجر به بازگشت ۵۰ گروگان باقی‌مانده اسرائیلی و برچیدن بقایای دولت و سلاح‌هایش موافقت کند».

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: «اگر حماس موافقت نکند، اسرائیل آن زمان آماده‌سازی‌های نظامی را تکمیل کرده و عملیات شهر غزه آغاز خواهد شد».

«الی کوهن»، وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی نتانیاهو نیز امروز گفت: «ما می‌خواهیم در موقعیتی باشیم که هر ۵۰ گروگان را بازگردانیم - به شرطی که شروط ما پذیرفته شود».



انتهای پیام/