ادعای مقام صهیونیست:

حماس تا اواسط سپتامبر برای پذیرش شروط اسرائیل فرصت دارد

یک مقام صهیونیست مدعی شد که به حماس تا اواسط سپتامبر فرصت دارد با آتش‌بس پیشنهادی موافقت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز -سه‌شنبه- مجمع تصمیم‌گیری ارشد را برای بررسی چشم‌اندازهای توافق برای پایان دادن به جنگ غزه تشکیل خواهد داد.  

یکی از دستیاران نتانیاهو که نخواست نامش فاش شود، مدعی شد: «به حماس تا اواسط سپتامبر فرصت داده می‌شود تا با آتش‌بس منجر به بازگشت ۵۰ گروگان باقی‌مانده اسرائیلی و برچیدن بقایای دولت و سلاح‌هایش موافقت کند».

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: «اگر حماس موافقت نکند، اسرائیل  آن زمان آماده‌سازی‌های نظامی را تکمیل کرده و عملیات شهر غزه آغاز خواهد شد».

«الی کوهن»، وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی نتانیاهو نیز امروز  گفت: «ما می‌خواهیم در موقعیتی باشیم که هر ۵۰ گروگان را بازگردانیم - به شرطی که شروط ما پذیرفته شود». 

 

