به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خانواده های اسرائیلی در پیامی به «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا از او خواستند تا به وعده خود برای بازگرداندن اسرا عمل کند.

در این پیام آمده است: «شما قول دادید که اسرا را بازگردانید و زمان آن رسیده است که به وعده خود عمل کنید».

خانواده های اسرای اسرائیلی خطاب به ترامپ افزودند: « ممکن است اطلاعات نادرستی از دولت ما دریافت کرده باشید، اما ما برای انجام یک توافق به کمک شما نیاز داریم».

در همین زمینه روزنامه هاآرتص گزارش داد که معترضان اسرائیلی در مقابل محل اقامت «بنیامین نتانیاهو»،‌نخست وزیر رژیم صهیونیستی تجمع کردند.

طبق این گزارش، تظاهرکنندگان خیابان‌های شهر حیفا در شمال سرزمین‌های اشغالی را مسدود کردند و خواستار بازگشت زندانیان شدند.

معترضان در مقابل محل اقامت نتانیاهو در قدس نیز تجمع کردند و خواستار توافق تبادل اسرا شدند.

