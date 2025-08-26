سرنگونی ۵۱ پهپاد اوکراینی توسط پدافند هوایی روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز گذشته -دوشنبه- در بیانیه‌ای گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۵۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین منطقه روسیه منهدم کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: « سامانه‌های پدافند هوایی در ۲۶ آگوست، از نیمه‌شب تا ساعت ۶ صبح ۴۳ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند».

در این بیانیه آمده است: «شش پهپاد بر فراز مناطق لنینگراد، ریازان و تولا، پنج پهپاد بر فراز منطقه ولگوگراد؛ چهار پهپاد بر فراز منطقه بریانسک، سه پهپاد بر فراز مناطق اوریول و پسکوف، دو پهپاد بر فراز مناطق بلگورود و کورسک و یک پهپاد بر فراز مناطق ورونژ، کالوگا، لیپتسک، نووگورود، نیژنی نووگورود و روستوف منهدم شدند».

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور هشت پهپاد اوکراینی را نیز در آسمان کریمه سرنگون کرده‌اند.

