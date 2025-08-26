سرنگونی ۵۱ پهپاد اوکراینی توسط پدافند هوایی روسیه
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۵۱ پهپاد اوکراینی بر فراز چندین منطقه در کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز گذشته -دوشنبه- در بیانیهای گزارش داد که سامانههای پدافند هوایی این کشور ۵۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین منطقه روسیه منهدم کردهاند.
در این بیانیه آمده است: « سامانههای پدافند هوایی در ۲۶ آگوست، از نیمهشب تا ساعت ۶ صبح ۴۳ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند».
در این بیانیه آمده است: «شش پهپاد بر فراز مناطق لنینگراد، ریازان و تولا، پنج پهپاد بر فراز منطقه ولگوگراد؛ چهار پهپاد بر فراز منطقه بریانسک، سه پهپاد بر فراز مناطق اوریول و پسکوف، دو پهپاد بر فراز مناطق بلگورود و کورسک و یک پهپاد بر فراز مناطق ورونژ، کالوگا، لیپتسک، نووگورود، نیژنی نووگورود و روستوف منهدم شدند».
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور هشت پهپاد اوکراینی را نیز در آسمان کریمه سرنگون کردهاند.