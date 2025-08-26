خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرنگونی ۵۱ پهپاد اوکراینی توسط پدافند هوایی روسیه

سرنگونی ۵۱ پهپاد اوکراینی توسط پدافند هوایی روسیه
کد خبر : 1678142
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۵۱ پهپاد اوکراینی بر فراز چندین منطقه در کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز گذشته -دوشنبه- در بیانیه‌ای گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۵۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین منطقه روسیه منهدم کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: « سامانه‌های پدافند هوایی در ۲۶ آگوست، از نیمه‌شب تا ساعت ۶ صبح ۴۳ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند». 

در این بیانیه آمده است: «شش پهپاد بر فراز مناطق لنینگراد، ریازان و تولا، پنج پهپاد بر فراز منطقه ولگوگراد؛ چهار پهپاد بر فراز منطقه بریانسک، سه پهپاد بر فراز مناطق اوریول و پسکوف، دو پهپاد بر فراز مناطق بلگورود و کورسک و یک پهپاد بر فراز مناطق ورونژ، کالوگا، لیپتسک، نووگورود، نیژنی نووگورود و روستوف منهدم شدند». 

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور هشت پهپاد اوکراینی را نیز در آسمان کریمه سرنگون کرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور