چین و روسیه باید از منافع امنیتی یکدیگر حفاظت کنند

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین گفت که پکن و مسکو باید برای تعمیق اعتماد متقابل استراتژیک و محافظت از منافع امنیتی یکدیگر تلاش کنند.

رئیس جمهور چین امروز -سه شنبه- در جریان استقبال از «ویاچسلاو ولودین»، رئیس دومای دولتی روسیه در پکن افزود: «دو طرف باید دوستی سنتی خود را حفظ کنند، اعتماد متقابل استراتژیک را تعمیق بخشند، تبادلات و همکاری‌ها را در زمینه‌های مختلف تقویت کنند، به طور مشترک از منافع امنیتی و توسعه‌ای دو کشور محافظت کنند، کشورهای جنوب جهان را متحد کنند، به چندجانبه‌گرایی واقعی پایبند باشند و توسعه نظم بین‌المللی را در مسیری عادلانه‌تر و تقویت کنند».

وی تاکید کرد: « «همکاری بین نهادهای قانونگذاری چین و روسیه بخش جدایی‌ناپذیر از مشارکت استراتژیک جامع بین دو کشور در عصر جدید است. امید است که دو طرف به طور فعال تجربیات خود را در زمینه‌های مدیریت عمومی و قانونگذاری تبادل کنند».

شی جین پینگ تصریح کرد که توسعه مداوم روابط چین و روسیه منبع صلح در سراسر جهان است.

وی افزود: «رابطه چین و روسیه از نظر استراتژیک غنی است و در دنیای امروز که مملو از تغییر و تحول است، پایدارترین و سنجیده ترین روابط در بین روابط قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شود. پیشرفت مداوم در روابط چین و روسیه با منافع اساسی مردم هر دو کشور همسو و منبع ثبات برای صلح جهانی است».

ولودین روز گذشته – دوشنبه- در راس یک هیئت پارلمانی روس به دعوت «ژائو لیجی»، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در یک سفر رسمی وارد پکن شد و امروز مورد استقبال رئیس جمهور چین قرار گرفت.

