خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شی جین پینگ:

چین و روسیه باید از منافع امنیتی یکدیگر حفاظت کنند

چین و روسیه باید از منافع امنیتی یکدیگر حفاظت کنند
کد خبر : 1678122
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور چین تاکید کرد که پکن و مسکو باید برای تعمیق اعتماد متقابل استراتژیک و محافظت از منافع امنیتی یکدیگر تلاش کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین گفت که پکن و مسکو باید برای تعمیق اعتماد متقابل استراتژیک و محافظت از منافع امنیتی یکدیگر تلاش کنند.

رئیس جمهور چین امروز -سه شنبه- در جریان استقبال از «ویاچسلاو ولودین»، رئیس دومای دولتی روسیه در پکن افزود: «دو طرف باید دوستی سنتی خود را حفظ کنند، اعتماد متقابل استراتژیک را تعمیق بخشند، تبادلات و همکاری‌ها را در زمینه‌های مختلف تقویت کنند، به طور مشترک از منافع امنیتی و توسعه‌ای دو کشور محافظت کنند، کشورهای جنوب جهان را متحد کنند، به چندجانبه‌گرایی واقعی پایبند باشند و توسعه نظم بین‌المللی را در مسیری عادلانه‌تر و تقویت کنند».

وی تاکید کرد: « «همکاری بین نهادهای قانونگذاری چین و روسیه بخش جدایی‌ناپذیر از مشارکت استراتژیک جامع بین دو کشور در عصر جدید است. امید است که دو طرف به طور فعال تجربیات خود را در زمینه‌های مدیریت عمومی و قانونگذاری تبادل کنند». 

شی جین پینگ تصریح کرد که توسعه مداوم روابط چین و روسیه منبع صلح در سراسر جهان است.

وی افزود: «رابطه چین و روسیه از نظر استراتژیک غنی است و در دنیای امروز که مملو از تغییر و تحول است، پایدارترین و سنجیده ترین روابط در بین روابط قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شود.  پیشرفت مداوم در روابط چین و روسیه با منافع اساسی مردم هر دو کشور همسو و منبع ثبات برای صلح جهانی است».

ولودین روز گذشته – دوشنبه- در راس یک هیئت پارلمانی روس به دعوت «ژائو لیجی»، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در یک سفر رسمی وارد پکن شد و امروز مورد استقبال رئیس جمهور چین قرار گرفت.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور