نام وزارت دفاع را به وزرات جنگ تغییر می‌دهم

کد خبر : 1678119
رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال تغییر نام وزارت دفاع این کشور به وزارت جنگ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از ان اچ کی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا گفت که تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به عنوان سابقش یعنی وزارت جنگ را در نظر دارد.

این اظهارات ترامپ روزگذشته-دوشنبه- در نشستی با «لی جائه میونگ» رئیس‌جمهور کره جنوبی در  بیان شد.

وی اشاره کرد: «هنگامی که آمریکا جنگ‌های جهانی اول و دوم را پیروز شد وزارت دفاع وزارت جنگ نام داشت».

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «من با مردم در این باره صحبت کردم، همه از این خوششان می‌آید».

ترامپ  ادامه داد: «این مسئله(تغییر نام) چیزی است که فکر کنم در یکی دو هفته آتی درباره آن بشنوید».

 

 

 

