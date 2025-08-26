خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه استرالیا‌:

کانبرا روابط دیپلماتیک با تهران را حفظ خواهد کرد

وزیر خارجه استرالیا‌‌‌ گفت که کانبرا برای پیشبرد منافع استرالیایی‌ها، روابط دیپلماتیک با ایران را حفظ خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «پنی وانگ»، وزیر خارجه استرالیا‌،  گفت که کانبرا برای پیشبرد منافع استرالیایی‌ها، روابط دیپلماتیک با ایران را حفظ خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدام خصمانه کشورش علیه ایران گفت که این اولین بار در دوران پس از جنگ است که استرالیا سفیری را اخراج می‌کند.

پیشتر، نخست‌وزیر استرالیا طی ادعایی بی‌اساس  تهران را به انجام دو حمله یهودستیزانه در شهرهای کلیدی سیدنی و ملبورن متهم کرد و از تعلیق  فعالیت سفارت خود در تهران خبر داد. 

وانگ گفت که استرالیا برای پیشبرد منافع استرالیایی‌ها، روابط دیپلماتیک خود را با ایران حفظ خواهد کرد.

وانگ گفت که توانایی کانبرا برای ارائه کمک‌های کنسولی اکنون «بسیار محدود» است.

وزیر خارجه استرالیا  گفت: «من می‌دانم که بسیاری از استرالیایی‌ها در ایران ارتباطات خانوادگی دارند، اما از هر استرالیایی که ممکن است قصد سفر به ایران را داشته باشد، می‌خواهم که لطفاً این کار را نکند.»

وی گفت: «پیام ما این است که اگر شما یک استرالیایی در ایران هستید، در صورت ایمن بودن، همین حالا آنجا را ترک کنید.»

 

