شیخ نعیم قاسم:
اگر مقاومت نبود، اسرائیل به بیروت میرسید
به گزارش ایلنا، «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزبالله لبنان، در تازهترین اظهارات خود، یورشهای اسرائیل به یمن را محکوم و تأکید کرد که این حملات همچنان بر منشآت غیرنظامی و جان شهروندان متمرکز است.
به گزارش العالم، شیخ نعیم قاسم، ضمن تمجید از حمایت استثنایی یمن از غزه گفت: «تاریخ ثبت خواهد کرد که یمن تنها کشوری بود که با صلابت و عزت از مردم غزه و فلسطین حمایت کرد».
شیخ قاسم با پرسش از جهان عرب و مسلمانان افزود: «کجایند عربها، مسلمانان و جهان آزاد که با مردم غزه همبستگی کنند؟»
وی همچنین با اشاره به وضعیت لبنان، خواستار بازگرداندن حاکمیت ملی لبنان بر خاک خود شد و گفت: «تمام مشکلات لبنان ناشی از دشمنی اسرائیل و حمایت آمریکا از آن است.»
وی افزود: «برای حل مشکلات لبنان، ابتدا باید به حاکمیت ملی بازگردیم، حمله اسرائیل متوقف شود، نیروهای اشغالگر از سرزمینهای لبنان خارج شوند، بازسازی آغاز شده و اسرا آزاد شوند».
دبیرکل حزبالله درباره مقاومت در لبنان نیز اظهار داشت: «مقاومت در لبنان عظیم و موفق است و توانست از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ اسرائیل را باز دارد.»
وی تاکید کرد: «ما همچنان اسرائیل را با دفاع و فداکاری روبهرو خواهیم کرد».
شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: «اگر مقاومت نبود، اسرائیل به بیروت میرسید و ۶۰۰ کیلومتر از لبنان را اشغال میکرد، همانطور که در سوریه رخ داد.»
وی افزود: «مقاومت سد محکمی در برابر اهداف اسرائیل است و اسرائیل نمیتواند در لبنان بماند یا پروژه توسعهطلبانه خود را از طریق لبنان پیش ببرد».
شیخ قاسم در پایان با اشاره به اقدامات دولت لبنان، گفت: «اگر دولت به همین رویکرد ادامه دهد، نمیتواند حافظ حاکمیت لبنان باشد، مگر اینکه از تصمیم خود عقبنشینی کند».
دبیرکل حزبالله همچنین به اقدامات آمریکا اشاره کرد و افزود: «حرکت آمریکا در لبنان حرکتی برای تخریب کشور و دعوت به فتنه است«.
وی تاکید کرد: «این کشور همچنان با اعمال تحریمها، مانع بازسازی لبنان و رسیدن کمکها به مردم میشود. آمریکا لبنان را از داشتن سلاحی که امنیت کشور را تأمین کند، محروم کرده است».
شیخ قاسم در ادامه به اهداف رژیم اشغالگر اسرائیل پرداخت و گفت: «نتانیاهو به دنبال ایجاد "اسرائیل بزرگ" است که شامل لبنان، سوریه، عراق، مصر، اردن و فلسطین باشد».
این مقام حزبالله لبنان، در اظهارات خود درباره اولویتهای ملی و دفاعی لبنان گفت: «یک نقشه راه وجود دارد: ابتدا دشمن را از خاک ما خارج کنید، حملات را متوقف کنید، اسرا آزاد شده و بازسازی آغاز شود، سپس درباره استراتژی دفاعی گفتوگو خواهیم کرد».
وی تأکید کرد که «گام در برابر گام» وجود ندارد؛ ابتدا باید توافق اجرا شود، سپس درباره استراتژی دفاعی بحث خواهد شد.