نفوذ صهیونیست‌ها به حومه دمشق

نفوذ صهیونیست‌ها به حومه دمشق
رسانه‌ها از حمله رژیم صهیونیستی به شهری در حومه دمشق خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های محلی سوریه امروز-دوشنبه- گزارش دادند که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی وارد شهری در حومه دمشق در جنوب سوریه شده و به روی غیرنظامیان آتش گشودند.

تلویزیون دولتی «الاخباریه» اعلام کرد که در حمله اسرائیل به شهر«بیت جن» هیچ زخمی گزارش نشده است.

ارتش رژیم صهیونیستی یا  مقامات سوریه هنوز در مورد این حمله اظهار نظری نکرده‌اند.

نیروهای اسرائیلی عصر وز گذشته -یکشنبه-  برای سومین بار در ماه آگوست به استان «قنیطره»، واقع در منطقه عاری از درگیری در ارتفاعات جولان اشغالی، پیشروی کردند.

 

