به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «جوزپ بورل»، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اقدام قانونی علیه بی‌عملی نهادهای اتحادیه در قبال قتل عام‌ها در غزه شد.

بوررل تاکید کرد که اتحادیه اروپا نه تنها روح خود را از دست داده، بلکه با کاهش اعتبار جهانی نیز مواجه است.

وی افزود: «اسرائیل حقوق بشر را نقض می‌کند و اتحادیه اروپا موظف است طبق معاهدات خود اقدام کند».

