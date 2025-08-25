آلمان باید به دنبال شرکای تجاری جدید باشد
صدراعظم آلمان گفت که این کشور باید به دنبال شرکای تجاری جدید باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان روز گذشته-یکشنبه- گفت که آلمان باید به دنبال چیزی فراتر از توافق تجاری میان آلمان و اتحادیه اروپا باشد.
مرتس گفت: «آلمان باید فراتر از توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا که تعرفههای ۱۵ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا وضع میکند، به دنبال یافتن شرکای تجاری جدید در سالهای آینده باشد».
صدراعظم آلمان اظهار داشت: «اگر مثلا آمریکاییها دیگر آماده بازی طبق قوانین سازمان تجارت جهانی نباشند، چگونه میتوانیم تجارت جهانی را مدیریت کنیم؟».
وی افزود که ما باید شرکای هم نظر در جهان پیدا کنیم.