آلمان دیگر نمی‌تواند از پس خدمات رفاه اجتماعی برآید

آلمان دیگر نمی‌تواند از پس خدمات رفاه اجتماعی برآید
صدراعظم آلمان، در سخنرانی خود در یک کنفرانس منطقه‌ای حزب دموکرات‌مسیحی گفت که آلمان دیگر نمی‌تواند از پسِ خدمات رفاه اجتماعی برآید.

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی تلگراف، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، در سخنرانی خود در یک کنفرانس منطقه‌ای حزب دموکرات‌مسیحی  گفت که آلمان دیگر نمی‌تواند از پسِ خدمات رفاه اجتماعی برآید.

این مشاور افزود: «دیگر نمی‌توان دولت رفاه را به شکلی که امروز وجود دارد، تأمین مالی کرد. ما دیگر نمی‌توانیم از نظر اقتصادی از پسِ این کار برآییم.»

صدراعظم آلمان تأیید کرد که به سیاست خود در محدود کردن مهاجرت و توسعه اقداماتی برای حمایت از مشاغل ادامه خواهد داد.

مرتس تأکید کرد که رسیدگی به چالش‌های اقتصادی کشور، وظیفه‌ای بسیار بزرگ‌تر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌کرد، بوده است.

 

