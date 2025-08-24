ناکامی رژیم صهیونیستی در ترور فرمانده یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب ۴۸، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تل آویو در ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن ناکام مانده است.

وب سایت عبری‌زبان «واللا» امروز یکشنبه از تلاش نافرجام برای ترور سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری»، رئیس ستاد نیروهای مسلح یمن خبر داد و نوشت: «گزارش‌ها از تلاش برای ترور محمد عبدالکریم الغماری در حالی که او با مقامات ارشد در حال صرف غذا بود، خبر دادند. با این حال، این عملیات در آخرین لحظه شکست خورد و این فرمانده ارشد یمنی، جان سالم به در برد».

این رسانه صهیونیستی مدعی شد: «در بحبوحه تهدید فزاینده موشک‌ها و پهپادهای یمنی علیه جبهه داخلی اسرائیل، سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل(امان) و موساد تلاش‌های فشرده‌ای را برای ایجاد یک پایگاه اهداف گسترده برای حمله به مراکز حیاتی در یمن انجام می‌دهند».

طبق ادعای این گزارش، تل آویو نمی‌تواند از پاسخ به حملات یمنی ها خودداری کند و این امر مستلزم آن است که ارتش اسرائیل برای یک عملیات نظامی ویژه آماده شود اما عملیاتی که از نظر رویکرد با عملیات اخیر آمریکا که نتوانست توانایی‌های تهدید یمنی‌ها را از بین ببرد، متفاوت باشد.

این منابع مدعی شدند: «طرح اسرائیل مبتنی بر ترکیب چندین هدف، از جمله سیستم اطلاعاتی یمنی ها، بنادر، توانمندی‌های نظامی و صنایع دفاعی است، به طوری که یک حمله همزمان خسارات قابل توجهی به بار آورد».

