مدیران خودرو
دیپلمات آمریکایی:

نتانیاهو خیالش راحت است که ترامپ او را به خاطر جنگ تحت فشار قرار نمی‌دهد

نتانیاهو خیالش راحت است که ترامپ او را به خاطر جنگ تحت فشار قرار نمی‌دهد
یک دیپلمات پیشین آمریکایی گفت که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از دولت ایالات متحده چراغ سبز برای کشتار در غزه را گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک دیپلمات پیشین آمریکایی گفت که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از دولت ایالات متحده چراغ سبز برای کشتار در غزه را گرفته است. 

 روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک دیپلمات سابق آمریکایی نوشت که «بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر اسرائیل، خیالش راحت است که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، او را به خاطر جنگ در نوار غزه تحت فشار قرار نخواهد داد.

این دیپلمات افزود که به همین خاطر نتانیاهو از دولت آمریکا چراغ سبز برای جنگ و کشتار در نوار غزه را گرفته است. 

