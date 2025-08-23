نماینده ترامپ در امور اوکراین به کییف میرود
فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور اوکراین طی روزهای آتی به کییف سفر میکند.
رسانهها به نقل از یک منبع آگاه گزارش دادند که «کیت کلوگ»، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور اوکراین، در تاریخ ۲۴ و ۲۵ آگوست به کییف سفر خواهد کرد.
کیت کلوگ در اواسط ماه جولای از پایتخت اوکراین بازدید کرد.