نماینده ترامپ در امور اوکراین به کی‌یف می‌رود
فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور اوکراین طی روزهای آتی به کی‌یف سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به  نقل از روسیا الیوم، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور اوکراین طی روزهای آتی به کی‌یف سفر می‌کند. 

رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه گزارش دادند که «کیت کلوگ»، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور اوکراین، در تاریخ ۲۴ و ۲۵ آگوست به کی‌یف سفر خواهد کرد.

‌رسانه‌ها گزارش دادند: «کلوگ، نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در امور اوکراین، در تاریخ ۲۴ و ۲۵ آگوست به کی‌یف سفر خواهد کرد. سفر او شامل دیدار با رهبران می‌شود.»

کیت کلوگ در اواسط ماه جولای از پایتخت اوکراین بازدید کرد.

 

