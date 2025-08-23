خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی وزرای خارجه کره جنوبی و آمریکا

وزرای خارجه کره جنوبی و آمریکا دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزرای خارجه کره جنوبی و آمریکا دیدار کردند. 

وزارت ‌خارجه ایالات متحده روز گذشته -جمعه- اعلام کرد که «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه ایالات متحده، روز گذشته در واشنگتن با «چو هیون»، وزیر ‌خارجه کره جنوبی، دیدار کرد.

دو طرف پیش از نشست برنامه‌ریزی شده بین رؤسای جمهور دو کشور، در مورد تقسیم بار و تجارت عادلانه گفت‌وگو کردند.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، و «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور کره جنوبی، روز دوشنبه برای برگزاری نشستی در واشنگتن دیدار خواهند کرد.

به گفته ‌معاون سخنگوی ‌وزارت ‌خارجه آمریکا، روبیو و چو در مورد راه‌های پیشبرد اتحاد بین دو کشور «با محوریت یک دستور کار آینده‌نگر که بازدارندگی در هند و اقیانوسیه را افزایش می‌دهد، تقسیم بار جمعی ما را افزایش می‌دهد، به احیای تولید آمریکا کمک می‌کند و انصاف و عمل متقابل را در روابط تجاری ما احیا می‌کند» گفت‌وگو کردند.

 

