به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، از تهدیدهای تروئیکای اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه انتقاد کرد.

وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «انگلیس، فرانسه و آلمان تهدید کرده‌اند سازوکار ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های پیشین علیه ایران فعال کنند. اگر برای لحظه‌ای مسائل حقوقی و رویه‌ای را کنار بگذاریم ـ مسائلی که به‌طور قطع چنین حقی را به سه کشور اروپایی نمی‌دهد ـ می‌توان موضوع را صرفاً از منظر سیاسی بررسی کرد».

اولیانوف ادامه داد: «پرسش این است که آیا این سه کشور راهبرد خروج و چشم‌اندازی برای یافتن راه‌حلی از بن‌بستی که خود قرار است ایجاد کنند، دارند یا خیر. پاسخ به این پرسش‌ها به‌نظر منفی می‌رسد».

انتهای پیام/