انتقاد اولیانوف از تهدید تروئیکای اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، از تهدیدهای تروئیکای اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، از تهدیدهای تروئیکای اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه انتقاد کرد.
وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «انگلیس، فرانسه و آلمان تهدید کردهاند سازوکار ماشه را برای بازگرداندن تحریمهای پیشین علیه ایران فعال کنند. اگر برای لحظهای مسائل حقوقی و رویهای را کنار بگذاریم ـ مسائلی که بهطور قطع چنین حقی را به سه کشور اروپایی نمیدهد ـ میتوان موضوع را صرفاً از منظر سیاسی بررسی کرد».
اولیانوف ادامه داد: «پرسش این است که آیا این سه کشور راهبرد خروج و چشماندازی برای یافتن راهحلی از بنبستی که خود قرار است ایجاد کنند، دارند یا خیر. پاسخ به این پرسشها بهنظر منفی میرسد».