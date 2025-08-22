به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس‌جمهور بلاروس، ‌گفت که مینسک متعهد به بهبود روابط با واشنگتن است.

خبرگزاری دولتی بلتا به نقل از او گزارش داد: «ما با آن‌ها [ایالات متحده] روابط برقرار خواهیم کرد. ما بر این موضوع تمرکز داریم.»

لوکاشنکو خاطرنشان کرد که بلاروس گام‌هایی را در جهت توسعه روابط دوجانبه برداشته است و اکنون منتظر است که ایالات متحده نیز همین کار را انجام دهد.

وی افزود: «من حتی از تحریم‌ها حرفی نزدم. ‌شما [طرف آمریکایی] می‌دانید که بلاروس به چه چیزی نیاز دارد.»

