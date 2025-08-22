خبرگزاری کار ایران
مینسک متعهد به بهبود روابط با واشنگتن است

رئیس‌جمهور بلاروس، ‌گفت که مینسک متعهد به بهبود روابط با واشنگتن است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس‌جمهور بلاروس، ‌گفت که مینسک متعهد به بهبود روابط با واشنگتن است.

خبرگزاری دولتی بلتا به نقل از او گزارش داد: «ما با آن‌ها [ایالات متحده] روابط برقرار خواهیم کرد. ما بر این موضوع تمرکز داریم.»

لوکاشنکو خاطرنشان کرد که بلاروس گام‌هایی را در جهت توسعه روابط دوجانبه برداشته است و اکنون منتظر است که ایالات متحده نیز همین کار را انجام دهد.

وی افزود: «من حتی از تحریم‌ها حرفی نزدم. ‌شما [طرف آمریکایی] می‌دانید که بلاروس به چه چیزی نیاز دارد.»

 

