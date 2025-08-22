ابوالفتح در گفتوگو با ایلنا:
ترامپ با استقرار گارد ملی در واشنگتن به دنبال فشار بر دموکراتها است/ منع قانونی برای اقدام رئیسجمهوری آمریکا وجود ندارد
کارشناس مسائل آمریکا گفت: اگر شهرهایی مانند واشنگتن یا ایالتهای سنتاً دموکراتمحور تحت فشار قرار گیرند، شاید در انتخابات بعدی، جمهوریخواهان بتوانند شهرداریها یا حتی فرمانداریها را از دست دموکراتها خارج کنند. بنابراین، در این ماجرا نگاه انتخاباتی پررنگ است.
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا در تشریح دلایل تصمیم رئیسجمهوری ایالات متحده برای استقرار گارد ملی در واشنگتن در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: ادلهای که دونالد ترامپ مطرح کرده این است که ایالت واشنگتن دیسی به عنوان پایتخت ایالات متحده آمریکا، هم از نظر جرم و جنایت وضعیت بسیار نامناسبی دارد و هم از نظر حضور گسترده مهاجران بیخانمان با چالش روبهرو است. او معتقد است که واشنگتن دیسی ویترین ایالات متحده به حساب میآید؛ جایی که توریستها و مقامات کشورهای دیگر به آن سفر میکنند و تصویر خوبی از آمریکا ارائه نمیدهد. به همین دلیل باید این ویترین پاکیزه شود. واقعیت این است که شهر دیسی واقعاً یکی از بدترین شهرها در زمینه جرم و جنایت در آمریکا به شمار میآید و در مقایسه با پایتختهای کشورهای توسعهیافته، شرایط بسیار وخیمی دارد؛ به گونهای که ناامنی زیاد است و جرائمی مانند دزدی، جیببری، قتل، تیراندازی و گروگانگیری بهوفور رخ میدهد. در عین حال، دیسی یکی از مقاصد اصلی گردشگران برای بازدید از بناهای تاریخی و دیدنی است و برای ایالات متحده شرمآور است که چنین شهری آشفته باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، به دلیل قوانین شهری، شمار بیخانمانها در واشنگتن زیاد است. ساختار مدیریتی این شهر نیز ویژه است؛ چراکه اداره واشنگتن دیسی مستقیماً زیر نظر کنگره ایالات متحده قرار دارد و هیچ وابستگی به ایالتها ندارد. قوانین شهری آن توسط کنگره تعیین میشود و شهرداری نیز در عمل نهادی وابسته به کنگره است. حتی دولت فدرال هم کنترل کاملی بر این شهر ندارد. بنابراین با وجود اینکه واشنگتن پایتخت فدرال است، شرایطش نسبت به دیگر شهرها پیچیدهتر و کنترل آن دشوارتر است. با این تفاسیر ترامپ اکنون به دنبال کاهش جرائم و پاکسازی شهر از بیخانمانهاست. البته باید توجه داشت که طی سالهای اخیر، آمارهای رسمی نشان میدهد روند جرم و جنایت در آمریکا کاهشی بوده و شرایط رو به وخامت نرفته است. با این حال، شاخصهای جرم و بیخانمانی در واشنگتن همچنان بالاست. منتقدان ترامپ معتقدند که اقدام او بیشتر اهداف سیاسی دارد تا دغدغه امنیت یا زیبایی پایتخت.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: به باور مخالفان، ترامپ با این سیاست در واقع در پی تحت فشار قرار دادن ایالتها و شهرهایی است که تحت کنترل دموکراتها هستند. او میخواهد اثبات کند که دموکراتها ناتوان هستند؛ چه در سطح فدرال با دولت جو بایدن و چه در سطح شهری و ایالتی مانند لسآنجلس، شیکاگو یا کالیفرنیا که شهرداران و فرمانداران دموکرات دارند. از نگاه او، همه اینها نشاندهنده ناکارآمدی دموکراتهاست. این موضوع میتواند برای انتخابات ۲۰۲۶ به سود ترامپ باشد، زیرا اگر شهرهایی مانند واشنگتن یا ایالتهای سنتاً دموکراتمحور تحت فشار قرار گیرند، شاید در انتخابات بعدی، جمهوریخواهان بتوانند شهرداریها یا حتی فرمانداریها را از دست دموکراتها خارج کنند. بنابراین، در این ماجرا نگاه انتخاباتی پررنگ است. مخالفان ترامپ میگویند او دلسوز مردم و دغدغهمند امنیت شهر نیست، بلکه اهداف حزبی و انتخاباتی دارد.
وی افزود: اینکه پیامد این اقدام برای خود جمهوریخواهان چه خواهد بود، پاسخ هنوز روشن نیست. این روند بهتازگی آغاز شده و نیازمند بررسیهای آماری و تحلیلی مراکز پژوهشی است. اگر با ورود گارد ملی که به دستور ترامپ انجام گرفته، سطح جرم و جنایت کاهش یابد، امنیت بازگردد و چهره شهر زیباتر شود، این دستاورد به نام ترامپ و جمهوریخواهان ثبت خواهد شد و میتواند بر اعتماد مردم به نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات آینده بیفزاید؛ حتی ممکن است برای نخستین بار، واشنگتن دیسی که همیشه پایگاه دموکراتها بوده، یک شهردار جمهوریخواه انتخاب کند. اما اگر این سیاست نتیجه معکوس دهد (یعنی با وجود حضور نیروها و سختگیریها، جرم و جنایت کاهش نیابد یا حتی افزایش پیدا کند و بیخانمانها تنها از دیسی به شهرهای دیگر رانده شوند) آنگاه این موضوع ضربهای جدی به اعتبار جمهوریخواهان خواهد بود. به همین دلیل، هر دو طرف ادعاهای خود را مطرح میکنند؛ به گونهای که ترامپ میگوید سیاستش درست است و نتیجه خواهد داد، اما مخالفان معتقدند اوضاع بدتر خواهد شد اما پاسخ نهایی تنها با گذشت زمان مشخص میشود.
ابوالفتح در پایان خاطرنشان کرد: ریشه و درونمایه این اقدام کاملاً حزبی است. در آمریکا تقریباً همهچیز رنگ و بوی حزبی دارد و تصمیمهای مهم به ندرت فراتر از این چارچوب قرار میگیرد. حتی اگر نیت رئیسجمهوری رفع مشکلات باشد، باز هم در عمل رنگ حزبی به خود میگیرد. در پاسخ به این پرسش که آیا منع قانونی برای جلوگیری از اقدام ترامپ وجود دارد یا نه، باید گفت خیر. هیچ منع قانونی وجود ندارد. به همین دلیل، شهردار دموکرات واشنگتن نیز مخالفتی نکرده است، چراکه اساساً نمیتواند مخالفت کند. در چنین شرایطی، رئیسجمهوری حق دارد فراخوان بدهد و نیروهای لازم را وارد کند.