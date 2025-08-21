بلومبرگ گزارش داد:
سفر مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی به آمریکا با محوریت ایران
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، منابع آگاه از سفر مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی به واشنگتن برای بحق درباره برنامه هستهای ایران خبر دادند.
منابع آگاه به بلومبرگ گفتند که قرار است مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته آینده درباره موضوع برنامه هستهای ایران، با همتایان آمریکایی خود در واشنگتن دیدار کنند.
سه دیپلمات به بلومبرگ گفتند که این مذاکرات پس از آن انجام میشود که «ماسیمو آپارو»، بازرس ارشد آژانس که تحت نظارت «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس، فعالیت میکند، نتوانست رضایت تهران را برای از سرگیری نظارت آژانس پس از جنگ ژوئن بین اسرائیل و ایران جلب کند.
سه دیپلمات که نخواستند نامشان فاش شود، به این رسانه گفتند که این سفر پس از آن برنامهریزی شده است که بازرس ارشد مدیر کل آژانس، «در تلاش اخیر خود برای جلب رضایت ایران برای از سرگیری نظارت پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران در ماه ژوئن شکست خورد.»