مردم غزه قربانی تروریسم دائمی رژیم صهیونیستی هستند

کد خبر : 1676517
حماس اعلام کرد که مردم غزه قربانی تروریسم دائمی رژیم صهیونیستی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حماس اعلام کرد که مردم غزه قربانی تروریسم دائمی رژیم صهیونیستی هستند. 

جنبش مقاومت اسلامی حماس به مناسبت روز جهانی قربانیان تروریسم طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «روز جهانی قربانیان تروریسم، سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی را مسئول توقف تجاوز و پایان دادن به اشغال می‌داند.»

این بیانیه افزود‌: «مردم ما قربانی تروریسم دائم صهیونیستی هستند و ما خواستار جرم‌انگاری اشغالگری، محاکمه رهبران آن، توقف تجاوز و پایان دادن به اشغالگری هستیم.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «محکوم کردن تروریسم صهیونیستی کافی نیست؛ اشغالگری باید پایان یابد و رهبران آن، جنایتکاران جنگی که کودکان و زنان را می‌کشند، باید به دست عدالت سپرده شوند.»

 

