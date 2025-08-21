ابراز نگرانی مصر نسبت به پیشروی نیروهای اسرائیل

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مصر با نگرانی فراوان پیشرفت دولت رژیم صهیونیستی در اجرای طرح حمله توسط نیروهای اشغالگر را دنبال می‌کند.

در این بیانیه توضیح داده شد: «این طرح با هدف کنترل شهرهای نوار غزه در تلاشی جدید برای تثبیت اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی، در نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، انجام می‌شود».

مصر در این بیانیه، محکومیت شدید خود را سیاست‌های تشدیدکننده رژیم صهیونیستی و گسترش اشغال سرزمین‌های فلسطینی، چه در کرانه باختری و چه در نوار غزه، رضایت آن از جنایات سیستماتیک علیه غیرنظامیان بی‌گناه و ادامه برنامه‌ریزی آن برای شعله‌ور کردن درگیری‌ها در گسترده‌ترین مقیاس، که تنها اوضاع متشنج فعلی را تشدید می‌کند، ابراز کرد.

انتهای پیام/