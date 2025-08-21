به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، منابعی در وزارت دفاع ترکیه ‌ادعاهای مربوط به اعزام نیروی حافظ صلح از این کشور به اوکراین را رد کردند.

این منابع تأکید کردند که «پیش‌بینی‌هایی که هنوز اثبات نشده‌اند، غیرمنطقی هستند.»

منابعی در وزارت دفاع ترکیه اظهار داشتند که «ترکیه کشوری است که صلح و ثبات را در منطقه خود ترویج می‌دهد و تلاش می‌کند تا در همه ابتکارات در این راستا مشارکت کند.»

این منابع افزودند که «با این حال، ابتدا باید آتش‌بس بین روسیه و اوکراین برقرار شود و پس از آن چارچوبی برای این مأموریت، با شرایط روشن و میزان مشارکت هر کشور، ایجاد شود.»

این منابع در پایان تأکید کردند که «نه منطقی و نه دقیق است که اخبار منتشر شده در مورد اعزام ادعایی نیروی حافظ صلح ترکیه به اوکراین را بر ‌انتظاراتی که هنوز با مبانی محکم اثبات نشده‌اند‌ بنا کنیم.»

انتهای پیام/