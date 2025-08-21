خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع ترکیه:

برنامه‌ای برای اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین نداریم

برنامه‌ای برای اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین نداریم
کد خبر : 1676475
لینک کوتاه کپی شد.

منابعی در وزارت دفاع ترکیه ‌ادعاهای مربوط به اعزام نیروی حافظ صلح از این کشور به اوکراین را رد کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، منابعی در وزارت دفاع ترکیه ‌ادعاهای مربوط به اعزام نیروی حافظ صلح از این کشور به اوکراین را رد کردند.

این منابع تأکید کردند که «پیش‌بینی‌هایی که هنوز اثبات نشده‌اند، غیرمنطقی هستند.»

منابعی در وزارت دفاع ترکیه اظهار داشتند که «ترکیه کشوری است که صلح و ثبات را در منطقه خود ترویج می‌دهد و تلاش می‌کند تا در همه ابتکارات در این راستا مشارکت کند.»

این منابع افزودند که «با این حال، ابتدا باید آتش‌بس بین روسیه و اوکراین برقرار شود و پس از آن چارچوبی برای این مأموریت، با شرایط روشن و میزان مشارکت هر کشور، ایجاد شود.»

این منابع در پایان تأکید کردند که «نه منطقی و نه دقیق است که اخبار منتشر شده در مورد اعزام ادعایی نیروی حافظ صلح ترکیه به اوکراین را بر ‌انتظاراتی که هنوز با مبانی محکم اثبات نشده‌اند‌ بنا کنیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور