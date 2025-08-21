خبرگزاری کار ایران
ابراز تمایل بوداپست برای میزبانی از نشست روسیه و اوکراین
وزیرخارجه مجارستان، بوداپست را محل مناسبی برای نشست روسیه و اوکراین دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «پیتر سیارتو» وزیر خارجه، در یوتیوب گفت که مجارستان بارها پیشنهاد میزبانی «بوداپست» از نشست برای روسیه و اوکراین جهت حل و فصل مناقشه را داده است و این شهر محل مناسبی برای چنین نشستی است.

این دیپلمات ارشد در مورد گزارش‌هایی مبنی بر اینکه بوداپست به عنوان محل بالقوه‌ای برای مذاکرات میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، «ولادیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور واکراین و همچنین «دونالد ترامپ» رهبر آمریکا در نظر گرفته شده است، گفت: «اظهار نظر در مورد چنین گزارش‌ها و شایعاتی فقط در صورتی منطقی است که قابل قبول باشند. تا جایی که به بوداپست مربوط می‌شود، آنها قابل قبول هستند».

سیارتو با یادآوری این نکته که دولت مجارستان بارها خاک خود را برای مذاکرات بین روسیه و اوکراین پیشنهاد داده است و این پیشنهاد پابرجاست. تاکید کرد: «حداقل یک ساعت قبل از ورود خود به ما اطلاع دهید و ما آماده تضمین شرایط عادلانه، امن و برابر برای همه طرف‌ها در مجارستان خواهیم بود».

 

 

