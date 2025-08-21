به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، واشنگتن‌ پست نوشته است که وزارت خارجه آمریکا «شاهد قریشی» مسئول ارشد سرویس مطبوعاتی این نهاد را به دلیل انتقادات وی از نحوه سیاستگذاری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره نوار غزه، اخراج کرد.

به نوشته واشنگتن پست، اخراج این مقام ‌وزارت خارجه آمریکا پس از مخالفت‌های وی با نحوه توضیح سیاست‌های دولت این کشور شامل طرح جنجالی کوچاندن صدها هزار فلسطینی از نوار غزه که به باور بسیاری از منتقدان معادل پاکسازی قومی است، صورت گرفته است.

این روزنامه اضافه کرد که قریشی پیش‌نویس بیانیه‌ای را با مضمون عدم حمایت آمریکا «از کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه» تهیه کرده بود.

در یادداشتی که به رویت واشنگتن‌پست رسیده است، مقامات وزارت خارجه آمریکا به سرویس مطبوعاتی دستور «حذف سطری که با رنگ قرمز مشخص شده» را دادند.





انتهای پیام/