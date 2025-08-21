خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واشنگتن‌ پست گزارش داد:

اخراج یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خاطر اعتراض به نسل‌کشی در نوار غزه

اخراج یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خاطر اعتراض به نسل‌کشی در نوار غزه
کد خبر : 1676461
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه آمریکا یکی از مقامات ارشد سرویس مطبوعاتی این نهاد در امور اسرائیل-فلسطین را پس از مناقشات داخلی بر سر اعتراضات متعدد وی درباره سیاست دولت آمریکا در نوار غزه، اخراج کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، واشنگتن‌ پست نوشته است که وزارت خارجه آمریکا «شاهد قریشی» مسئول ارشد سرویس مطبوعاتی این نهاد را به دلیل انتقادات وی از نحوه سیاستگذاری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره نوار غزه، اخراج کرد.

به نوشته واشنگتن پست، اخراج این مقام ‌وزارت خارجه آمریکا پس از مخالفت‌های وی با نحوه توضیح سیاست‌های دولت این کشور شامل طرح جنجالی کوچاندن صدها هزار فلسطینی از نوار غزه که به باور بسیاری از منتقدان معادل پاکسازی قومی است، صورت گرفته است.

این روزنامه اضافه کرد که قریشی پیش‌نویس بیانیه‌ای را با مضمون عدم حمایت آمریکا «از کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه» تهیه کرده بود.

در یادداشتی که به رویت واشنگتن‌پست رسیده است، مقامات وزارت خارجه آمریکا به سرویس مطبوعاتی دستور «حذف سطری که با رنگ قرمز مشخص شده» را دادند.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور