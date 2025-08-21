خبرگزاری کار ایران
نیاز روسیه به تقویت سپر هسته‌ای

نیاز روسیه به تقویت سپر هسته‌ای
رئیس صنعت هسته‌ای روسیه گفت که این کشور به دلیل تهدید‌های گسترده باید سپر هسته‌ای خود را بروز رسانی کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس شرکت هسته‌ای دولتی روسیه امروز -پنج‌شنبه- گفت که سپر هسته‌ای روسیه به دلیل تهدیدهای عظیم پیش روی بزرگترین قدرت هسته‌ای جهان، باید در سال‌های آینده  تقویت شود.

خبرگزاری دولتی روسیه، ریا نووستی، به نقل از «الکسی لیخاچف» گزارش داد: «اکنون، در شرایط ژئوپلیتیکی فعلی، زمان تهدیدات عظیم برای موجودیت کشورمان است. بنابراین، سپر هسته‌ای، که همچنین یک شمشیر است، تضمینی برای حاکمیت ما است».

وی افزود: «ما امروز درک می‌کنیم که سپر هسته‌ای باید در سال‌های آینده بهبود یابد».

روسیه و آمریکا در حال ارتقاء زرادخانه‌های هسته‌ای خود، از جمله سیستم‌های مورد استفاده برای شناسایی و رهگیری موشک‌های هسته‌ای هستند، درست همانطور که چین توانایی هسته‌ای خود را بسیار فراتر از بریتانیا و فرانسه افزایش می‌دهد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در ماه مه از طرح‌هایی برای سپر دفاع موشکی موسوم به «گنبد طلایی» رونمایی کرد که از سپر دفاعی زمینی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی الهام گرفته شده و حداقل ۱۷۵ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

 

 

 

