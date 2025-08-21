ونس:
اوکراین به دنبال تضمین امنیت سرزمینی است
به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز،، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت که اوکراین میخواهد تمامیت ارضی خود را در درازمدت تضمین کند و دیگر مورد تهاجم روسیه قرار نگیرد.
ونس افزود: « وقتی به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفتم تا زمانی که درست رفتار نکند، چیزی نمیگویم، کمی خندید»
وی تاکید کرد که روسها میخواهند بخشهای خاصی از اوکراین را کنترل کنند که بیشتر آنها اشغال شده و برخی از آنها هنوز اشغال نشدهاند.
معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده تا زمانی که متوجه نشود برای پایان دادن به درگیری نظامی چه چیزی لازم است، هیچ تعهدی در مورد تضمینهای امنیتی برای اوکراین ارائه نخواهد داد.
او تصریح کرد: ایالات متحده آماده گفتوگو است اما تا زمانی که در وهله اول مشخص نکنیم که برای توقف جنگ چه چیزی لازم است، تعهدی نخواهیم داد.