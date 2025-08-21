چراغی در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
پیامدهای تصویب طرح اشغال غزه برای اسرائیل/ امکانسنجی کوچاندن فلسطینیها به لیبی
کارشناس مسائل سیاسی منطقه گفت: در صورت کشتهشدن اسرا، تبعات داخلی برای اسرائیل بسیار سنگین خواهد بود و احتمالاً نخستوزیر این رژیم بار دیگر با تشکیل کمیتهای مشابه وینوگراد و محاکمه روبهرو خواهد شد.
جلال چراغی، کارشناس مسائل سیاسی منطقه با اشاره به تصویب طرح اشغال غزه همزمان با موافقت حماس با طرح استیو ویتکاف در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: در ارتباط با طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه باید توجه کرد که اکنون نزدیک به دو سال از حمله این رژیم و در واقع از هفتم اکتبر میگذرد. نتانیاهو و کابینه تندروی اسرائیل در آغاز جنگ اعلام کردند که ظرف دو هفته اسرای صهیونیست را آزاد کرده، حماس را نابود میکنند و فلسطینیها را به زور از نوار غزه اخراج خواهند کرد. اما با گذشت بیش از ۲۰ ماه از عملیات «طوفان الاقصی» و آغاز جنگ نسلکشی در غزه، کابینه نتانیاهو به هیچیک از اهداف خود دست نیافته است. نظامیان اسرائیلی هنوز توان مقابله رودررو با نیروهای مقاومت و حماس را ندارند. حماس همچنان کمینهای خود را علیه صهیونیستها برپا میکند و آنها را هدف قرار میدهد و با وجود آنکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نوار غزه ویران شده، ارتش رژیم صهیونیستی نتوانسته در نبرد مستقیم کاملا بر مبارزان حماس غلبه کند.
وی ادامه داد: نتانیاهو پس از نزدیک به دو سال، تنها راه خروج از بنبست را اشغال کامل غزه دانسته است؛ نوار غزهای که پیشتر در اشغال این رژیم بود اما در سال ۲۰۰۵ مجبور به عقبنشینی شد. اگر رژیم صهیونیستی توان ماندن در غزه را داشت، همان زمان در این منطقه باقی میماند. اکنون به دلیل فشارهای داخلی، خانوادههای اسرا و ناتوانی در تحقق پیروزی، نتانیاهو میکوشد با اشغال دوباره غزه، دستکم «پیروزینمایی» کرده و ادعا کند که نوار غزه را تحت اشغال کامل درآورده است. اما حتی در فرض اشغال کامل، حماس همچنان در تونلها و زیرزمینها به مبارزه ادامه خواهد داد و رژیم صهیونیستی توانایی تفکیک مردم غزه از نیروهای مقاومت را نخواهد داشت. از این رو، چنین اقدامی نهتنها به شکست منجر میشود بلکه پیامدهای ویرانگری برای صهیونیستها خواهد داشت.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: طبق قوانین بینالمللی، در صورت اشغال کامل، رژیم صهیونیستی مسئول بازسازی و رسیدگی به اوضاع غزه خواهد شد و این امر بار سنگینی بر دوش آنها خواهد گذاشت. افزون بر این، مقاومت فلسطین در برابر چنین اقدامی شدیداً واکنش نشان خواهد داد و جان بیش از ۳۰ اسیر صهیونیست به خطر خواهد افتاد. در صورت کشتهشدن اسرا، تبعات داخلی برای رژیم صهیونیستی بسیار سنگین خواهد بود و احتمالاً نتانیاهو بار دیگر با تشکیل کمیتهای مشابه «وینوگراد» و محاکمه روبهرو خواهد شد. به همین دلیل، این طرح با مخالفتهای جدی در داخل رژیم صهیونیستی مواجه است؛ چه در میان ارتش و چه در میان اعضای کابینه و مقامات پیشین و فعلی. حتی اگر این طرح اجرا شود، باز هم تبعات منفی گستردهای برای رژیم صهیونیستی خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع کوچاندن فلسطینیها به کشورهای دیگر از جمله مصر، لیبی یا آفریقای جنوبی نیز، مقامها این کشورها قاطعانه هرگونه موافقت را تکذیب کردهاند. نخستوزیر لیبی، مقامهای ارشد آفریقای شمالی و مصر و دیگر کشورها اعلام کردهاند که تحت هیچ شرایطی با چنین طرحی همراهی نخواهند کرد. فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز نتوانسته نظر این کشورها را تغییر دهد، زیرا از واکنش مردم خود هراس دارند. در چنین شرایطی، اشغال غزه تنها بحرانهای جدیدی برای رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد کرد؛ به گونهای که افزایش بحران داخلی در ارتش، تشدید نارضایتی خانوادههای اسرا، گسترش شکاف در میان احزاب و جریانهای صهیونیستی و فرسایش بیشتر جایگاه سیاسی نتانیاهو را به دنبال خواهد داشت. در نهایت، این نابخردیهای نتانیاهو است که اسرائیل را بیش از پیش در باتلاق بحران فرو خواهد برد.