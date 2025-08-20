به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقام کاتولیک ارشد واتیکان امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که «پاپ لئو» رهبر کاتولیک‌های جهان برنامه دارد تا لبنان سفر کند. سفری که می‌تواند اولین سفر پاپ به خارج از ایتالیا باشد.

کاردینال «بکارا رای» در گفت‌وگو با کانال تلویزیونی العربیه‌ گفت: «پاپ‌ تا ماه دسامبر به لبنان سفر می‌کند».

وی تاریخ دقیق این سفر را اعلام نکرد اما گفت که هم اکنون آماده‌سازی‌ها برای این سفر در حال انجام است.

یک مقام لبنانی مطلع نیز تایید کرد که گفت‌وگوها برای این سفر تا پایان سال انجام شده اما تاریخ آن نهایی نشده است.

