به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک نظرسنجی نشان داد که بیش از نیمی از آمریکایی‌ها از به رسمیت شناختن کشور فلسطین حمایت می‌کنند.

‌نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان داد که ۵۸ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که اعضای سازمان ملل باید کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

این نظرسنجی افزود که ۶۵ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که ایالات متحده باید به آسیب‌دیدگان قحطی در غزه کمک کند.

