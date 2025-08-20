خبرگزاری کار ایران
یک نظرسنجی نشان داد:

حمایت بیش از نیمی از آمریکایی‌ها از به رسمیت شناختن کشور فلسطین

حمایت بیش از نیمی از آمریکایی‌ها از به رسمیت شناختن کشور فلسطین
کد خبر : 1676097
یک نظرسنجی نشان داد که بیش از نیمی از آمریکایی‌ها از به رسمیت شناختن کشور فلسطین حمایت می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک نظرسنجی نشان داد که بیش از نیمی از آمریکایی‌ها از به رسمیت شناختن کشور فلسطین حمایت می‌کنند. 

‌نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان  داد که ۵۸ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که اعضای سازمان ملل باید کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

این نظرسنجی افزود که ۶۵ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که ایالات متحده باید به آسیب‌دیدگان قحطی در غزه کمک کند.

 

