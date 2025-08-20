خبرگزاری کار ایران
دیوار مرزی با مکزیک سیاه می‌شود

وزیر امنیت داخلی آمریکا از دستیور رئیس‌جمهور این کشور بریا رنگ کردن دیوار مرزی ایالات متحده و مکزیک به رنگ سیاه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کریستی نوئم» وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا دستور داده است تا دیوار مرزی با مکزیک به رنگ سیاه در بیاید تا به وسیله خورشید گرم تر شود و از بالا آمدن مهاجران از آن جلوگیری کند.

نوئم هنگام بازدید از «الپاسو» در مرز آمریکا و مکزیک در جمع خبرنگاران گفت: «اگر شما به سازه پشت سر من نگاه کنید، بلند است و بالا آمدن از آن را بسیار بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن می‌کند.به عمق زمین می‌رود که تونل زدن از زیر آن را اگر نگوییم   بسیار سخت می‌کند. ما امروز قرار است تا آن را به رنگ سیاه در بیاوریم». 

وی اظهار داشت: «این به طور ویژه به درخواست رئیس‌جمهور انجام می‌شود که می‌داند دمای هوا اینجا گرم است، اگر چیزی به رنگ سیاه در بیاید گرم تر می‌شود و بالا رفتن را برای مردم سخت تر می‌کند».

وزیر امنیت داخلی آمریکا افزود: «بنابراین قرار است تا تمام بخش جنوبی دیوار مرزی  را به رنگ سیاه در بیاوریم تا اطمینان حاصل کنیم که افراد را تشویق می‌کنیم که به صورت غیرقانونی وارد کشورمان نشوند».

 

 

 

