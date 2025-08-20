خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت ۵۰۰ امدادگر در نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳

شهادت ۵۰۰ امدادگر در نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳
کد خبر : 1676014
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت ‌خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که از آغاز جنگ ویرانگر اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ۵۰۰ امدادگر در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت ‌خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که از آغاز جنگ ویرانگر اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ۵۰۰ امدادگر در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

این خبر در بیانیه‌ای که این وزارتخانه به مناسبت روز جهانی بشردوستانه، که هر ساله در ۱۹ آگوست برگزار می‌شود‌منتشر شد.

این بیانیه افزود: «در روز جهانی بشردوستانه، ما یاد شهدای امدادگر در همه جا، به ویژه کسانی که در حین انجام وظیفه انسانی و اخلاقی خود برای نجات جان غیرنظامیان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، به ویژه در نوار غزه، در بحبوحه جنگ ویرانگر و گرسنگی جان باختند، را گرامی می‌داریم.»

این وزارتخانه ادامه داد: «شهادت بیش از ۵۰۰ امدادگر در غزه از اکتبر ۲۰۲۳، طبق گزارش‌های سازمان ملل، جنایتی است که به جنایات جنگی و نقض جدی قوانین بین‌المللی که توسط اسرائیل، قدرت اشغالگر، انجام می‌شود، می‌افزاید.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور