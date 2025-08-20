شهادت ۵۰۰ امدادگر در نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت ‌خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که از آغاز جنگ ویرانگر اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ۵۰۰ امدادگر در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

این خبر در بیانیه‌ای که این وزارتخانه به مناسبت روز جهانی بشردوستانه، که هر ساله در ۱۹ آگوست برگزار می‌شود‌منتشر شد.

این بیانیه افزود: «در روز جهانی بشردوستانه، ما یاد شهدای امدادگر در همه جا، به ویژه کسانی که در حین انجام وظیفه انسانی و اخلاقی خود برای نجات جان غیرنظامیان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، به ویژه در نوار غزه، در بحبوحه جنگ ویرانگر و گرسنگی جان باختند، را گرامی می‌داریم.»

این وزارتخانه ادامه داد: «شهادت بیش از ۵۰۰ امدادگر در غزه از اکتبر ۲۰۲۳، طبق گزارش‌های سازمان ملل، جنایتی است که به جنایات جنگی و نقض جدی قوانین بین‌المللی که توسط اسرائیل، قدرت اشغالگر، انجام می‌شود، می‌افزاید.»

انتهای پیام/