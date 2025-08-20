وقوع سیل شدید در کراچی پاکستان

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سیل کراچی در پاکستان را فرا گرفت.

مقامات پاکستانی اعلام کردند که امروز -چهارشنبه- در کراچی، پایتخت مالی این کشور، در پی وقوع سیل تعطیل عمومی اعلام شد.

این شهر پس از فرا رسیدن فصل بارندگی‌های موسمی سالانه که حداقل ۷ کشته برجای گذاشت و باعث سیل گسترده شد، برای باران‌های بیشتر آماده می‌شود.

به گفته مقامات، بارندگی‌های موسمی در روزهای اخیر در سراسر پاکستان ویرانی به بار آورده است و تعداد کشته‌شدگان سیل ناگهانی که روز جمعه مناطق کوهستانی شمال غربی را درنوردید، به ۳۷۷ نفر افزایش یافته است.

‌سخنگوی دولت ایالتی‌ گفت که از زمان شروع بارندگی‌ها در این شهر بندری جنوبی در روز سه‌شنبه، حداقل هفت نفر در کراچی جان خود را از دست داده‌اند.

میزان بارندگی در برخی از نقاط این شهر، بزرگ‌ترین شهر پاکستان با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر، به سطحی رسیده است که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

مقامات به مؤسسات آموزشی و ادارات دستور تعطیلی داده‌اند.

