وزیر خارجه آلمان:
چین امنیت بینالمللی را تهدید میکند
وزیر خارجه آلمان، در جریان سفر به اندونزی گفت که جسارت چین در دریای چین جنوبی و تنشها در تنگه تایوان، تهدیدهایی برای امنیت بینالمللی ایجاد میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان، در جریان سفر به اندونزی گفت که جسارت چین در دریای چین جنوبی و تنشها در تنگه تایوان، تهدیدهایی برای امنیت بینالمللی ایجاد میکند که بر اروپا نیز تأثیر میگذارد.
وادفول در سخنرانی خود در یک رویداد سیاست خارجی گفت: «رشد جسارت نظامی چین در دریای چین جنوبی نه تنها امنیت آسیا را تهدید میکند، بلکه نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین را به طور کلی تضعیف میکند.»
وی افزود که در نتیجه این امر، مسیرهای تجاری ضروری نیز در معرض خطر قرار گرفتهاند.
وزیر خارجه آلمان در مورد تنگه تایوان گفت: «هرگونه تشدید تنش، عواقب جدی برای امنیت و رفاه جهانی خواهد داشت و مستقیماً بر منافع آلمان و اروپا نیز تأثیر خواهد گذاشت.»