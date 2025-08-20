خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ترکیه و فرانسه

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ترکیه و فرانسه
کد خبر : 1676002
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای خارجه ترکیه و فرانسه در تماسی تلفنی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه و «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

 ‌منابع ‌وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند فیدان و بارو در این تماس تلفنی درباره نتایج نشست‌های برگزار شده در سطح سران در آلاسکا و واشنگتن با هدف پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین رایزنی کردند.

روز دوشنبه کاخ سفید میزان نشستی میان ‌رئیس‌جمهور آمریکا و‌ رئیس‌جمهور اوکراین، ‌‌صدراعظم آلمان و ‌نخست وزیر ایتالیا بود‌.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور