به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه و «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

‌منابع ‌وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند فیدان و بارو در این تماس تلفنی درباره نتایج نشست‌های برگزار شده در سطح سران در آلاسکا و واشنگتن با هدف پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین رایزنی کردند.

روز دوشنبه کاخ سفید میزان نشستی میان ‌رئیس‌جمهور آمریکا و‌ رئیس‌جمهور اوکراین، ‌‌صدراعظم آلمان و ‌نخست وزیر ایتالیا بود‌.

