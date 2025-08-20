گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه ترکیه و فرانسه
وزرای خارجه ترکیه و فرانسه در تماسی تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه و «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
منابع وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند فیدان و بارو در این تماس تلفنی درباره نتایج نشستهای برگزار شده در سطح سران در آلاسکا و واشنگتن با هدف پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین رایزنی کردند.
روز دوشنبه کاخ سفید میزان نشستی میان رئیسجمهور آمریکا و رئیسجمهور اوکراین، صدراعظم آلمان و نخست وزیر ایتالیا بود.