بهتر است پوتین و زلنسکی بدون حضور من دیدار کنند

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که ترجیح داده است رؤسای‌جمهور اوکراین و روسیه بدون حضور وی دیدار کنند.

ترامپ گفت: «من دیدار بسیار موفقی با رئیس‌جمهور زلنسکی داشتم و حالا فکر کردم بهتر است آن‌ها بدون من ملاقات کنند، فقط برای اینکه ببینم چه اتفاقی می‌افتد. می‌دانید، آنها رابطه سخت و بسیار بدی داشتند».

وی ادامه داد: «حالا خواهیم دید که چگونه پیش می‌رود. و اگر لازم باشد، که احتمالاً هم خواهد بود، من وارد می‌شوم و احتمالاً می‌توانم کار را به نتیجه برسانم. فقط می‌خواهم ببینم در این دیدار چه می‌شود. آن‌ها در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری این دیدار هستند و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.»

