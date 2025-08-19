ایتالیا:
صلح در اوکراین همچنان دور از دسترس است
وزیر خارجه ایتالیا صلح در اوکراین را همچنان دور از دسترس توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «آنتونیو تاجانی»، وزیر امور خارجه ایتالیا با اشاره به اینکه نشست اخیر واشنگتن، قطعه جدیدی از جدول حل بحران اوکراین است تاکید کرد که چشمانداز صلح در این کشور همچنان دور از دسترس است.
تاجانی گفت که این نشست در واشنگتن با آغاز گفتوگویی ملموس که راه را برای مذاکرات دوجانبه هموار کرد، گامی به جلو بود؛ اما بارقه امید با وجود این تحولات همچنان ضعیف است.
وی تاکید کرد که نشست روز گذشته -دوشنبه- به ویژه با توافق بر سر اصل اساسی تضمین امنیت اوکراین، لحظهای مثبت و محوری مهم در روند صلح بود.