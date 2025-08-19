خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایتالیا:

صلح در اوکراین همچنان دور از دسترس است

صلح در اوکراین همچنان دور از دسترس است
کد خبر : 1675702
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه ایتالیا صلح در اوکراین را همچنان دور از دسترس توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «آنتونیو تاجانی»، وزیر امور خارجه ایتالیا با اشاره به اینکه نشست اخیر واشنگتن، قطعه جدیدی از جدول حل بحران اوکراین است تاکید کرد که چشم‌انداز صلح در این کشور همچنان دور از دسترس است.

تاجانی گفت که این نشست در واشنگتن با آغاز گفت‌وگویی ملموس که راه را برای مذاکرات دوجانبه هموار کرد، گامی به جلو بود؛ اما بارقه امید با وجود این تحولات همچنان ضعیف است.

وی تاکید کرد که نشست روز گذشته -دوشنبه- به ویژه با توافق بر سر اصل اساسی تضمین امنیت اوکراین، لحظه‌ای مثبت و محوری مهم در روند صلح بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور